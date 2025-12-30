#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

Нұрдәулет Сүйіндіков Активтерді қайтару жөніндегі комитет төрағасы қызметінен босатылды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 14:51 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысының өкімімен Нұрдәулет Мықтыбекұлы Сүйіндіков Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Активтерді қайтару жөніндегі комитетінің төрағасы лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2025 жылдың 30 желтоқсанында Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

"Мемлекет басшысының өкімімен Нұрдәулет Мықтыбекұлы Сүйіндіков Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Активтерді қайтару жөніндегі комитетінің төрағасы лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми хабарламада.

Нұрдәулет Сүйіндіков еңбек жолын 2000 жылы Шымкент қаласы прокуратурасының құқықтық статистика және ақпарат жөніндегі маманы қызметінен бастады. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы прокурорының аға көмекшісі, Шымкент қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры, бөлім бастығы қызметтерін атқарды.

2005-2010 жылдары Бас прокуратураның Әлеуметтік-экономикалық саладағы қадағалау департаменті бөлімнің аға прокуроры, бөлім бастығы, басқарма бастығы, Департамент басшысының орынбасары, Бас прокурордың ерекше тапсырмалар бойынша аға көмекшісі – Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының Үйлестіру кеңесінің хатшысы лауазымдарында жұмыс істеді.

Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының прокуратурасын басқарды, Ақтөбе облысы прокурорының бірінші орынбасары болды.

2018 жылдан бастап коммерциялық құрылымдарда басшылық лауазымдарда, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің кеңесшісі болып жұмыс істеді.

2022 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін Бас прокуратураның Стратегиялық дамыту департаментінің бастығы қызметін атқарды.

2023 жылғы 21 қазанда Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Активтерді қайтару жөніндегі комитетінің төрағасы болып тағайындалған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нұрдәулет Төлеев президент Әкімшілігіндегі қызметінен босатылды
09:03, 17 ақпан 2025
Нұрдәулет Төлеев президент Әкімшілігіндегі қызметінен босатылды
Марат Қалқабаев ҰҚК Төрағасының орынбасары қызметінен босатылды
12:36, 29 шілде 2024
Марат Қалқабаев ҰҚК Төрағасының орынбасары қызметінен босатылды
Тоқаев Активтерді қайтару комитетінің штат санын көбейтті
10:47, 31 мамыр 2024
Тоқаев Активтерді қайтару комитетінің штат санын көбейтті
