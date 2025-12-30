#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Оқиғалар

"Мұзда тайып құлап, қаза тапты": Астанадағы қайғылы жағдайға әкімдік түсініктеме берді

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 16:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Астана қаласының әкімдігі ер адамның көктайғақ салдарынан тайып құлап қаза тапқаны туралы ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті мәлімет әлеуметтік желілерде тараған.

"Бүгін А108 көшесіндегі аялдама маңында жаға ұстатар жағдай болды. Ер адам көктайғақта тайып, басынан соққы алған. Өкінішке қарай, ол оқиға орнында көз жұмды", – делінген ақпаратта.

Сурет: Instagram/problemy_astana

Астана қаласының әкімдігі бұл ақпаратқа қатысты пікір білдірді.

"Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, А108 көшесіндегі 20-үйдің маңында, автобус аялдамасында ес-түссіз жатқан ер адам табылған. Жедел жәрдем бригадасы оның биологиялық өлімін тіркеді. Марқұмның денесі полиция қызметкерлеріне тапсырылды", – делінген ресми мәліметте.

Бұған дейін Жамбыл облысында полиция заңсыз пиротехника саудасының 69 дерегін анықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысында бес оқушының бояудан уланғанын аудандық әкімдік жоққа шығарды
20:57, 18 сәуір 2024
Алматы облысында бес оқушының бояудан уланғанын аудандық әкімдік жоққа шығарды
Пәкістанда пойыз жолдан тайып, 30 адам қаза тапты
12:50, 07 тамыз 2023
Пәкістанда пойыз жолдан тайып, 30 адам қаза тапты
Гавай аралындағы орман өртінен 101 адам қаза тапты
13:48, 16 тамыз 2023
Гавай аралындағы орман өртінен 101 адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: