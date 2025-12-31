Республикалық маңызға ие тағы бір тас жол ішінара жабылды
Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысында республикалық маңызға ие тас жол учаскелерінің бірінде көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі 2025 жылы 31 желтоқсанда хабарлады:
"2025 жылғы 31 желтоқсан сағат 21:30-дан бастап Жамбыл облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "РФ шекарасы - Мартөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы" тас жолының 159-238 шақырым аралығында (Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейін) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылды".
Қозғалыс ескі Қордай асуы арқылы ұйымдастырылатыны нақтыланады.
Жолды 2026 жылғы 01 қаңтарда, сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Бұған дейін Астана-Алматы тас жолы 1 қаңтарға дейін ішінара жабық болатыны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript