#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Республикалық маңызға ие тағы бір тас жол ішінара жабылды

Жол жабылады, Жамбыл облысы, РФ шекарасы - Мартөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 21:57 Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысында республикалық маңызға ие тас жол учаскелерінің бірінде көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі 2025 жылы 31 желтоқсанда хабарлады:

"2025 жылғы 31 желтоқсан сағат 21:30-дан бастап Жамбыл облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "РФ шекарасы - Мартөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы" тас жолының 159-238 шақырым аралығында (Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейін) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылды".

Қозғалыс ескі Қордай асуы арқылы ұйымдастырылатыны нақтыланады.

Жолды 2026 жылғы 01 қаңтарда, сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

Бұған дейін Астана-Алматы тас жолы 1 қаңтарға дейін ішінара жабық болатыны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елімізде қолайсыз ауа райына байланысты тоғыз тас жол ішінара жабылды
21:26, 21 желтоқсан 2023
Елімізде қолайсыз ауа райына байланысты тоғыз тас жол ішінара жабылды
Қолайсыз ауа райына байланысты үш өңірдегі тас жолдар ішінара жабылды
21:54, 27 желтоқсан 2023
Қолайсыз ауа райына байланысты үш өңірдегі тас жолдар ішінара жабылды
"Самара-Шымкент" республикалық автожолында көлік қозғалысы шектелді
21:07, 05 желтоқсан 2024
"Самара-Шымкент" республикалық автожолында көлік қозғалысы шектелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: