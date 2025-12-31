#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Астанадағы көктайғақ салдарынан 300 адам зардап шеккен

Астана, көктайғақ, Жаңа жыл , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 22:57 Сурет: Zakon.kz
Елордада түнімен жауған жаңбырдың соңы көктайғаққа ұласты. Соның салдарынан Жаңа жыл қарсаңында қоғамдық көліктер жылдамдығын бәсеңдетіп, біраз елордалық бүгін жұмысынан да кешіккен. Жол апаты да жиілеп, ауруханада түсушілер қатары да көп, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа жыл алдында елордада көктайғақ болып, жолдарда көлік кептелісі белең алды. Таңнан бері 100-ден астам жол апаты тіркелгенін полиция департаменті мәлімдеді. Бүгін тек Арқада емес, елдің басым бөлігінде жағдай осындай. Сынап бағанасы 0 градусқа дейін төмендеп, қатқан мұз біртіндеп еріп жатыр. Астаналық дәрігерлер далаға шығарда ыңғайлы аяқ-киім киіп, абай жүруге шақырады. Себебі, көк мұзға омақаса құлап, аяқ-қолын шығарып дәрігерге қаралғандардың саны басым, деп хабарлайды КТК телеарнасы.

"Таңғы сағат 7-ден бастап адамдар келе бастады. Енді халық жұмысқа шығады. Сол жұмысқа шыққандардың көшеде құлағаны бар. Сағат төртке дейін 44 адам қаралды. Оның ішінде сегіз адам ауруханаға жатқызылды. Иығы, білегі сынғандар Ортопедия ғылыми орталығына кетті". Ұлықбек Асылбеков, Астана қаласы №3 көпбейінді аурухананың хирургиялық істері жөніндегі бас дәрігердің орынбасары

Бұған дейін синоптиктер Астанада 1 қаңтарда қар жауып, боран соғатыны, жолдарда көктайғақ болатынын ескерткен. Ауа температурасы түнде: -13...-15°С, күндіз: -5...-7°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда көктайғақ салдарынан бірнеше апат болды
14:38, 24 ақпан 2024
Алматыда көктайғақ салдарынан бірнеше апат болды
Петропавлдағы мектептерде сабақ тоқтатылып, автобустар жолға шықпады
09:56, 22 ақпан 2023
Петропавлдағы мектептерде сабақ тоқтатылып, автобустар жолға шықпады
Қостанайда автобус пен жеңіл көлік соқтығысты: үш адам зардап шекті
12:57, 15 маусым 2025
Қостанайда автобус пен жеңіл көлік соқтығысты: үш адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: