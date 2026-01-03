#Халық заңгері
Оқиғалар

Орбитадағы Жаңа жыл: ғарышкерлер мереке құрметіне ХҒС модульдерін безендірді

Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Жаңа жылға орай түсірілген суреттермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 14:10 Сурет: Роскосмос
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Жаңа жылға орай түсірілген суреттермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғарышкер Олег Платонов әріптестерімен бірге станция модульдерін мерекелік безендірген сәттерді көрсететін бірнеше фотосурет жариялады. Сондай-ақ ғарышкерлер мерекелік торт та дайындаған.

Қазіргі уақытта Халықаралық ғарыш станциясында ХҒС-73 экспедициясының экипажы жұмыс істеп жатыр. Оның құрамында түрлі елдің ғарышкерлері мен астронавтары бар.

Сонымен қатар Қытайдың ғарыш станциясында да жеке экипаж қызмет атқаруда.

Бұған дейін "Роскосмос" ғарыштан Аяз атаның резиденциялары түсірілген суреттерді жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
"Қайраттың" негізгі қақпашысы клубтан кетті
14:39, Бүгін
"Қайраттың" негізгі қақпашысы клубтан кетті
Халықаралық ғарыш станциясының ғарышкері жердің керемет көріністерін паш етті
15:10, 02 сәуір 2024
Халықаралық ғарыш станциясының ғарышкері жердің керемет көріністерін паш етті
Ғарыштан түсірілген Меккенің таңғажайып суреті көптің таңданысы мен қуанышын тудырды
09:24, 06 желтоқсан 2025
Ғарыштан түсірілген Меккенің таңғажайып суреті көптің таңданысы мен қуанышын тудырды
