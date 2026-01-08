ІІМ Қазақстандық ата-аналарға ескерту жасады
2026 жылғы 8 қаңтарда, ІІМ Қазақстан заңнамасында жалған хабарламаларды таратқандар үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын (ҚР Қылмыстық кодексінің 273-бабы) еске салды.
ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша:
"Алдын ала жалған хабарламалар қоғамдық қауіпсіздікке нақты қауіп төндіреді, халықты жаппай эвакуацияға мәжбүр етеді, мемлекеттік органдардың, білім беру, медициналық және басқа әлеуметтік нысандардың жұмысын бұзады, сондай-ақ шұғыл қызметтердің күштері мен ресурстарын айтарлықтай жұмылдыруға әкеледі".
Киберқылмыспен күрес департаменті еске салды: бұл әрекет үшін заңнамада бостандықты шектеуге дейін жазалау қарастырылған. Барлық осындай хабарламалар міндетті түрде тексеріледі, оларды таратқан тұлғалар анықталады, оның ішінде заманауи цифрлық және техникалық құралдар қолданылады.
ІІМ-нің хабарламасында азаматтарға киберқылмысты алдын алу мақсатында мынадай ұсыныс берілген:
- тексерілмеген ақпаратты таратпау;
- жалған шақырулар мен хабарламаларды жасамау, соның ішінде интернетте;
- балаларға ата-аналардың алдын ала жалған хабарламаларға жауапкершілігі бар екенін түсіндіру, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде де;
- қауіп-қатер бар хабарламалар түскен жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция азаматтарды заңға сәйкес әрекет етуге және цифрлық кеңістікте жауапкершілікпен болуға шақырады.
Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан азаматтарына танымал мессенджердегі қауіптілік туралы ескерту жасалған еді.