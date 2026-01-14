#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Оқиғалар

Астанада 15 қаңтарда бірінші ауысымдағы оқушылар мектепке бармайды

Мектеп, Астана, бірінші ауысым, оқушылар, қашықтан оқыту форматы, аяз, көктайғақ, 15 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 18:45 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер ертең, 15 қаңтарда Астанада күн аяздап, жолдарда көктайғақ болуы мүмкін екенін ескертеді. Осыған байланысты елордалық білім басқармасы оқушыларды қашықтан оқыту форматына көшіру туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Ауа райының нашарлауына байланысты 15 қаңтарда бірінші ауысымның 0-11 сынып оқушылары қашықтықтан оқыту форматына көшеді", деп хабарлады елордалық білім басқармасы.

Айта кетсек, "Қазгидромет" РМК мамандарының болжамынша, 15 қаңтарда Астанада күн суытып, жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі. Сынап бағаны түнде -25…-27°С, күндіз -18…-20°С аязды көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
21:57, 19 ақпан 2024
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
24 қаңтарда астаналық оқушылар мен студенттер тағы да қашықтан оқиды
20:03, 23 қаңтар 2025
24 қаңтарда астаналық оқушылар мен студенттер тағы да қашықтан оқиды
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
19:03, 13 қаңтар 2026
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: