#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Оқиғалар

Атырау қаласында мектеп оқушылары уақытша қашықтан оқытуға көшеді

Көктайғақ, Атырау, мектеп, оқушылар, қашықтан оқыту , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 21:39 Сурет: Zakon.kz
Атырау қаласында мектептер уақытша қашықтан оқытуға көшеді. Бұған өңірдегі қолайсыз ауа райы түрткі екені айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысы әкімдігінің хабарлауынша, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары әдеттегі режимде өз жұмысын жалғастырады.

"Атырау қаласында қолайсыз ауа райына байланысты 15 қаңтар күні қаладағы 71 мектептің оқушылары онлайн форматта білім алады", делінген хабарламада.

Айта кетсек, синоптиктердің болжамынша, 15 қаңтарда Атырау облысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүретіні, тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болатыны күтіледі.

Бұған дейін, ертең, 15 қаңтарда Астанада бірінші ауысымдағы оқушылар мектепке бармайтыны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтықтан оқытуға көшірілді
11:09, 14 ақпан 2024
Астанада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтықтан оқытуға көшірілді
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
19:03, 13 қаңтар 2026
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
Семейде оқушылар мен студенттер қашықтан оқытуға көшірілді
09:00, 27 желтоқсан 2023
Семейде оқушылар мен студенттер қашықтан оқытуға көшірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: