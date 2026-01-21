#Халық заңгері
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президентінің шақыруымен Давосқа барады

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 10:06 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті АҚШ президентінің шақыруымен Давосқа барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"22 қаңтар күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсіміне қатысу үшін Давос қаласына жұмыс сапарымен барады", – делінген хабарламада.

2026 жылғы 19 қаңтарда АҚШ Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қазақстанды Бейбітшілік кеңесіне шақырғаны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
