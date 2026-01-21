Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президентінің шақыруымен Давосқа барады
Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті АҚШ президентінің шақыруымен Давосқа барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
"22 қаңтар күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсіміне қатысу үшін Давос қаласына жұмыс сапарымен барады", – делінген хабарламада.
2026 жылғы 19 қаңтарда АҚШ Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қазақстанды Бейбітшілік кеңесіне шақырғаны белгілі болды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript