Оқиғалар

Қазақстан азаматтарының жеке деректерінің жаппай жариялануына қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 12:33 Фото: pexels
2026 жылғы 21 қаңтарда Үкімет отырысында жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин Қазақстан азаматтарының жеке деректерінің жаппай жариялануына қылмыстық жауапкершілік енгізу жоспары туралы айтты, деп жазады Zakon.kz.

Коняшкиннің айтуынша, азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмауын және жеке ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған конституциялық құқықтарын іске асыра отырып, мемлекет цифрлық деректерді беру және пайдалану саласында "нөлдік төзімділік" саясатына көшеді.

"Осы мақсатта қауіпсіздік талаптарын бұзғандарға берілетін әкімшілік айыппұл мөлшерін бірнеше есе арттырып, 5 000 айлық есептік көрсеткішке дейін жеткіземіз. Сонымен қатар, жеке деректердің жаппай жариялануына қылмыстық жауапкершілікті енгізуді ұсынамыз. Цифрлық трансформация азаматтардың қауіпсіздігіне нұқсан келтірмеуі керек. Ал жеке ақпаратпен жауапсыз әрекет етудің кез келген фактісі заңға сәйкес жазалануы тиіс", – деді Коняшкин.

2026 жылғы 20 қаңтарда "Әділ сөз" халықаралық сөз бостандығы қорының президенті Карла Жаманқұлова V Ұлттық құрылтайда балаларды қорғау саласына қатысты кейбір заңнамалық түзетулер енгізудің қажеттігін атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
