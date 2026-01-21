#Халық заңгері
Оқиғалар

Жағдайы ауыр нәресте Миялы ауылынан Атырауға тікұшақпен жеткізілді

Тікұшақ, нәресте, Миялы ауылы, Атырау , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 20:46 Сурет: ҚР ТЖМ
"Қазавиақұтқару" әуе кемесі 2025 жылы туған нәрестені Қызылқоға ауданы, Миялы ауылынан Атырау қаласына шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі нәрестенің жағдайы ауыр болғанын нақтылайды.

"Экипаждың жедел әрекеттері мен медициналық бригаданың үйлесімді жұмысының арқасында ұшу сәтті өтті. Атырауға қонғаннан кейін кішкентай пациент бірден медицина қызметкерлеріне тапсырылып, одан әрі облыстық медициналық мекемеге жеткізілді", делінген 2026 жылғы 21 қаңтардағы төтеншеліктер хабарламасында.

Бұған дейін ШҚО-да қиын жағдайдағы бес жасар бала ауылдан орталыққа тікұшақпен жеткізілгені хабарланған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
