Жағдайы ауыр нәресте Миялы ауылынан Атырауға тікұшақпен жеткізілді
"Қазавиақұтқару" әуе кемесі 2025 жылы туған нәрестені Қызылқоға ауданы, Миялы ауылынан Атырау қаласына шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі нәрестенің жағдайы ауыр болғанын нақтылайды.
"Экипаждың жедел әрекеттері мен медициналық бригаданың үйлесімді жұмысының арқасында ұшу сәтті өтті. Атырауға қонғаннан кейін кішкентай пациент бірден медицина қызметкерлеріне тапсырылып, одан әрі облыстық медициналық мекемеге жеткізілді", делінген 2026 жылғы 21 қаңтардағы төтеншеліктер хабарламасында.
Бұған дейін ШҚО-да қиын жағдайдағы бес жасар бала ауылдан орталыққа тікұшақпен жеткізілгені хабарланған.
