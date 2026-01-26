#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Павлодарда бейнекамералар жол ережесін бұзған жүргізушілерді анықтады

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 09:56 Фото: Zakon.kz
Бүгінгі таңда облыс аумағында тәулік бойы 67 мыңнан астам бейнебақылау камерасы жұмыс істейді, оның ішінде 117-сі - көшелік камера.

Аталған жүйелер қылмыстардың алдын алуда, оларды жедел ашуда, сондай-ақ құқық бұзушылықтардың жолын кесуде маңызды рөл атқарады.

Бейнекамералар көлік қозғалысын жедел бақылап, құқық бұзушылықтардың алдын алуға және оларды "ізін суытпай" анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бейнебақылау жүйелері полиция қызметінің тиімділігін арттырып, қылмыстарды жедел ашуға ықпал етеді.

"Мысалы, Павлодар қаласында Торайғыров көшесінде бейнебақылау инспекторлары ВАЗ-2107 автокөлік жүргізушісінің жол белгісін елемеу фактісінің жолын кесті. Тағы бір жағдайда вокзал маңы алаңында Audi маркалы көліктің жүргізушісі "Кіруге тыйым салынады" деген тыйым салушы белгі астымен өткен. Жол белгілері мен жол жүріс бөлігінің таңбалары талаптарын сақтамағаны үшін құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Павлодар облысы ПД ЖБО бастығының міндетін атқарушы Ғомар Шәбиденов.

Полиция цифрлық технологияларды дамыту, бейнебақылау жүйелерін кеңейту және халықпен кері байланысты нығайту бағытындағы жұмыстарды жалғастыруда.

"Заң мен тәртіп" қағидатын басшылыққа ала отырып, полиция департаменті жол қозғалысына қатысушылардың барлығын жолдағы кез келген құқық бұзушылыққа төзімсіздік танытуға және өздерінің де мұндай бұзушылықтарға жол бермеуіне шақырады.

Оқи отырыңыз
