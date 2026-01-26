#Халық заңгері
Оқиғалар

Атыраудағы ерлер түрмесінде өрт шықты: бір сотталған жарақат алды

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 13:32 Фото: Zakon.kz
Атырау қаласында 24 қаңтар күні кешке ерлерге арналған түзеу колониясында өрт шықты. Қызыл жалын шамамен сағат 17:20-да мекеме аумағындағы ғимараттардың бірінің шатырынан шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, сотталғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олар уақытша басқа барактарға көшірілген, ал колонияға апаратын жолдар жабылған. Оқиға салдарынан бір сотталған күйік жарақатын алған.

Оқиға орнында өрт сөндіру бөлімшелері, полиция қызметкерлері және қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің өкілдері жұмыс істеді. Тілсіз жаудың шығу себептері мен мән-жайлары анықталып жатыр.

Кейінірек жағдайға Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті түсініктеме берді. ТЖМ мәліметінше, Атырау қаласының Тасқала ауылында орналасқан түзеу мекемесінің шатыры жағынан түтін шыққаны туралы хабар 112 пультіне түскен. Оқиға орнына жеткен бөлімшелер екі қабатты ғимарат шатырының ашық жанып жатқанын анықтаған.

Өрт шыққан сәтте ғимарат ішінде адамдар болмаған – сотталғандар кешкі серуенде жүрген. Қаза тапқандар жоқ, өрт толықтай сөндірілді.

Бұған дейін теміржолдағы жүк ұрлығына қатысқан қылмыстық топ сотталғанын жазғанбыз.

