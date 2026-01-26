Атыраудағы ерлер түрмесінде өрт шықты: бір сотталған жарақат алды
"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, сотталғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олар уақытша басқа барактарға көшірілген, ал колонияға апаратын жолдар жабылған. Оқиға салдарынан бір сотталған күйік жарақатын алған.
Оқиға орнында өрт сөндіру бөлімшелері, полиция қызметкерлері және қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің өкілдері жұмыс істеді. Тілсіз жаудың шығу себептері мен мән-жайлары анықталып жатыр.
Кейінірек жағдайға Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті түсініктеме берді. ТЖМ мәліметінше, Атырау қаласының Тасқала ауылында орналасқан түзеу мекемесінің шатыры жағынан түтін шыққаны туралы хабар 112 пультіне түскен. Оқиға орнына жеткен бөлімшелер екі қабатты ғимарат шатырының ашық жанып жатқанын анықтаған.
Өрт шыққан сәтте ғимарат ішінде адамдар болмаған – сотталғандар кешкі серуенде жүрген. Қаза тапқандар жоқ, өрт толықтай сөндірілді.
