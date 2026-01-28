Мораторий тоқтатылған жағдайда жанармай бағасы не болады – Энергетика министрі жауап берді
2026 жылғы 28 қаңтарда мәжілістің кулуарында энергетика министрі Ерлан Ақкенженов бензин бағасына мораторийдің әсері және оның тоқтатылуы жағдайында не болатыны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің сөзінше, бензин бағасының өсуі "ерік-жігерлі шешіммен", яғни мораторий енгізу арқылы тоқтатылған болатын.
"Егер 31 наурыздан кейін үкімет қайтадан АЗС-тердің қызметіне араласпай, нарықтың өз ережесі бойынша жұмыс істеуіне шешім қабылданса, ішкі сұраныс пен ұсыныс бағалардың қалыптасуын анықтайтын болады. Біз жанармай бағасының кенет өсуіне жол бермейміз, және бұл біздің экономикамыздың қазіргі жағдайына сәйкес реттелетін болады", – деді министр.
Еске салсақ, 2025 жылғы 16 қазанда Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отынының бағасын көтеруге мораторий енгізілгені хабарланған еді.
