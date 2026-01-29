#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Оқиғалар

Шымкентте адам өлтіру фактісі тіркелді: Күдіктіні ұстау кезінде полиция қару қолданды

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 10:16 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласында адам өлтіру оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

29 қаңтардағы полиция департаментінің баспасөз қызметі берген мәліметке сай, күдікті өзара кикілжің салдарынан әйелге пышақ жарақатын салған. Жарақаттан зардап шеккен әйел оқиға орнында көз жұмған.

"Оқиға туралы полицияға куәгерлер хабарлады. Күдікті дереу ұсталды. Ұсталған кезде күдікті қарумен қарсыласқандықтан, заң талаптарына сәйкес полиция қызметкерлері қызметтік қаруды қолданды. Күдікті медициналық мекемеге жеткізілді және қамауға алынды", – делінген хабарламада.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.

Айта кетейік, 28 қаңтарда Жаңаөзенде де медициналық мекеменің дәлізінде ер адам дәрігерді өлтірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте полиция 25 жыл бұрын жасалған адам өлтіру қылмысын ашты
15:59, 15 наурыз 2025
Шымкентте полиция 25 жыл бұрын жасалған адам өлтіру қылмысын ашты
Жетпісті алқымдаған мәскеулік әйел күйеуін өлтіру үшін кісі жалдады
12:24, 12 ақпан 2025
Жетпісті алқымдаған мәскеулік әйел күйеуін өлтіру үшін кісі жалдады
Көптеген пышақ жарақаты: Есікте ер адамды айуандықпен өлтіріп кетті
10:26, 05 шілде 2024
Көптеген пышақ жарақаты: Есікте ер адамды айуандықпен өлтіріп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: