"Жол бер!". ТЖМ алматылық көлік жүргізушілерін сынап көрді
Акция аясында ТЖМ медиа қауымдастық өкілдерімен бірлесіп әлеуметтік эксперимент өткізді. Эксперимент нақты жол жағдайында жүргізушілердің жарқылдақ шамдары мен дыбыстық дабылдары қосылған арнайы көліктің жақындауына қаншалықты жедел әрі дұрыс әрекет ететінін бағалауға мүмкіндік берді.
Эксперимент өткізу алаңы ретінде Алматы қаласы таңдалды. ТЖМ өрт сөндіру автокөліктері мен Апаттар медицинасы орталығы реанимобильдерінің қозғалысы FPV-дрон арқылы әуеден түсірілді. Мұндай түсіру форматы жол жағдайын және жүргізушілердің әрекетін бұрмалаусыз, субъективті түрде талдауға мүмкіндік берді. Әуеден бейнетүсірілімді кәсіби оператор, әрі блогер Сергей Абрамов жүзеге асырды.
"Эксперимент нәтижелері көрсеткендей, көптеген жүргізуші жедел қызметтерге басымдық беріп, олардың оқиға орнына уақытында жетуінің маңызды екенін түсінеді. Сонымен бірге кейбір жүргізушілердің кідірген жағдайлары да тіркелді, ал төтенше жағдай кезінде бұл өте маңызды, тіпті шешуші мәнге ие болуы мүмкін", делінген ведомство хабарламасында.
ҚР ТЖМ жолдағы әрбір кідіріс адам өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіруі мүмкін екенін атап көрсетеді. Министрлік жол қозғалысына қатысушыларды ережелерді қатаң сақтауға, барынша сақ болуға және арнайы қызмет көліктеріне міндетті түрде жол беруге шақырады.
"Жол бер!" бастамасы еліміздің басқа өңірлерінде жалғасатын болады.
Бұған дейін ТЖМ Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі жоғары екенін ескерткен болатын.