#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Оқиғалар

Абай облысында полиция қызметкері тұрғындарды өрттен құтқарды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
4 ақпан күні сағат 18:30 шамасында Бесқарағай аудандық полиция бөлімінің ҚҚБ УПИ қызметкері Асет Сағадиев қызметтік міндетін атқарып жүріп, Бесқарағай ауылындағы Юность көшесінде орналасқан тұрғын үйлердің бірінен қауіпті жағдайды байқайды.

Тұрғын үйдің шатырындағы мұржа өртеніп жатқан еді. Секундтармен саналған сол сәтте полиция майоры бір сәт те кідірмей, ең алдымен үй иесін және тұрғындарды дереу хабардар етті.

Адам өмірі – бәрінен қымбат. Асет Сағадиев тұрғындарды қауіпсіз жерге шығарып, олардың сабыр сақтауына көмектесті.

Қауіп аймағында бірде-бір адамның қалмауын қадағалаған соң, ол жалынмен арпалысқа өзі кірісті. Кәсіби дайындық, салқынқандылық пен батылдықтың арқасында полиция қызметкері өрттің кең етек жаюына жол бермеді. Ол шатырдағы отты сөндіруге белсене кірісіп, жалынның көрші пәтерлерге және бүкіл үй шатырына таралуына тосқауыл қойды.

Егер сол сәтте уақытында әрекет жасалмағанда, өрттің салдары әлдеқайда ауыр болуы мүмкін еді. Полиция қызметкерінің жедел әрі үйлесімді іс-қимылы нәтижесінде тілсіз жау оқшауланып, үлкен қауіптің алдын алды.

Бұл оқиға – полиция қызметкерінің тек тәртіп сақшысы ғана емес, ел қауіпсіздігі мен азаматтардың өмірі үшін жан аямай еңбек ететін нағыз батыр екенінің айқын дәлелі.

"Сол күні кешкі рейд барысында Юность көшесі жақтан түтіннің көтеріліп жатқанын байқадым. Жақындап келгенде тұрғын үйдің шатырында өрт шыққанын көрдім. Уақыт жоғалтпай, ең алдымен үй иесін және тұрғындарды ескерттім. Барлығының қауіпсіз жерге шыққанына көз жеткізу мен үшін басты міндет болды", – дейді Асет Сағадиев.

Осындай сәттерде полиция формасының артында үлкен жүрек, зор жауапкершілік пен адам өміріне деген шынайы жанашырлық тұрғанын анық аңғарамыз. Асет Сағадиевтің әрекеті – қызметке адалдықтың, ерліктің және азаматтық борышқа берік болудың үлгісі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Таразда Ұлттық ұлан жауынгерлері тұрғындарды өрттен құтқарды
22:10, 24 наурыз 2023
Таразда Ұлттық ұлан жауынгерлері тұрғындарды өрттен құтқарды
Таразда учаскелік полицей 6 жасар баланы өрттен құтқарып қалды
10:49, 16 қараша 2023
Таразда учаскелік полицей 6 жасар баланы өрттен құтқарып қалды
Түркістан облысында "келінді" жүк көлігімен әкелген
17:41, 23 мамыр 2024
Түркістан облысында "келінді" жүк көлігімен әкелген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: