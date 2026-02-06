Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларын қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрінің орынбасарларын қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 6 ақпанда Ақорда хабарлағандай, президент – Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қарулы Күштері Бас штабының бастығы Қаныш Әбубәкіров пен Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабековті қабылдады.
Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларына ведомстводағы жетекшілік ететін бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.
