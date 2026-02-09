#Халық заңгері
Оқиғалар

Семей мен ШҚО әкімдіктері 80 млн теңге үшін соттасты

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 15:48 Фото: pexels
Семей қаласының әкімдігі мен қаладағы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің "Көпсалалы пайдалану кәсіпорны" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (МКК) сот шешімімен Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне әрқайсысы 40 млн теңгеден төлеуге міндеттелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облыстық сотының 2026 жылғы 9 ақпандағы мәліметіне сәйкес, 2021 жылы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Семей қаласының әкімдігі, Семей қаласы ТКШ бөлімінің "Көпсалалы пайдалану кәсіпорны" МКК (КПК) және Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) арасында "Семей қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі муниципалдық инфрақұрылымды жаңғырту" жобасын қолдау туралы келісім жасалды. Сол күні аталған жобаны іске асыру мақсатында ЕҚДБ мен МКК арасында 3,83 млрд теңге сомасына кредиттік келісімге қол қойылды.

2022 жылы ЕҚДБ Семей қаласы әкімдігінің МКК міндеттемелерін тоқтату және жою туралы өтінішіне сілтеме жасап, келісімді бұзып, негізгі қарызды және заң қызметтеріне жұмсалған шығыстарды қоса алғанда, 120,9 млн теңгеден астам берешекті өтеу туралы талап қойды.

ШҚО әкімдігі Мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығының атынан Абай облысының құрылуына, сондай-ақ шарт бойынша барлық міндеттемелердің Абай облысының әкімдігі мен Семей қаласының әкімдігіне өтуіне байланысты өз әкімшілік-аумақтық бірлігінен тыс орналасқан жобаларды қаржыландыруды жалғастыруға құқығы жоқ екенін мәлімдеді. Ал Абай облысының әкімдігі өз кезегінде ЕҚДБ-ға берешекті өтеуден бас тартты.

ЕҚДБ-мен әріптестік қатынастарды сақтау мақсатында ШҚО әкімдігі берешекті өтеп, Семей қаласы әкімінің аппараты мен МКК-дан қарыз сомасын ортақ (солидарлық) жауапкершілік тәртібімен өндіріп алу туралы сотқа талап арызбен жүгінді.

Абай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында істі қарау барысында Семей қаласы әкімінің аппараты талапты мойындамай, жобаның іс жүзінде іске асырылмағанын, Семей қаласының әкімдігі кредиттік келісімнің тарапы болып табылмайтынын және тиісінше берешекті өтеу жөнінде міндеттемелері жоқ екенін көрсетті.

Іс материалдарын зерттей келе, сот жобаны қолдау туралы келісім шарттарына сәйкес ШҚО және Семей қаласы әкімдіктері, сондай-ақ МКК міндетті тұлғалар болып табылатынын және ЕҚДБ алдында ортақ (солидарлық) жауапкершілік көтеретінін анықтады. Міндеттемелер ШҚО әкімдігі тарапынан толық көлемде орындалғандықтан, оның келісімнің басқа қатысушыларына қатысты регрестік талап қою құқығы туындаған.

Сот Семей қаласының әкімдігінен және МКК-дан үлестік тәртіппен әрқайсысынан 40 млн теңгеден, сондай-ақ мемлекет кірісіне 1 млн теңгеден астам мемлекеттік баж өндіру туралы шешім қабылдады.

Сот шешімі заңды күшіне енді.

Айта кетейік, бұдан бөлек Абай облысының сотында "Семей Водоканал" МКК-ның инженерлік желілерге қол жеткізу және кәріз коллекторының үстіне салынған құрылыстарды бұзу туралы ОСИ мен ЖШС-ға қарсы талап арызы да қаралған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
