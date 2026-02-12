#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Оқиғалар

118 миллион теңге құмар ойынға және жаңа автокөлікке кеткен: Қазақстандағы ірі жымқыру оқиғасы

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 14:08 Фото: freepik
Қазақстанның батысындағы мемлекеттік кәсіпорындардың бірінде прокуратура қомақты мөлшердегі бюджет қаражатының жымқырылғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметінің алдын ала мәліметіне сәйкес, кәсіпорынның есепшісі құмар ойынға тәуелді бола отырып, мекеме қаражатын ойын тігетін кеңседе заңсыз пайдаланған.

Сондай-ақ күдікті жымқырылған қаражатқа жаңа автокөлік сатып алған.


"Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 118 миллион теңгені құрады", — деп мәлімдеді Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Аталған дерек бойынша бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде заңсыз иемдену фактісімен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабы 4-бөлігінің 2-тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеуді арнайы прокурорлар жүргізіп жатыр.

Соттың санкциясымен күдікті тергеу изоляторына қамалды. Автокөлікке тыйым салынды.

Тергеп-тексеру барысы туралы өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Бұған дейін Абай облысында бұрынғы әкім "Ауданның құрметті азаматы" атағынан айырылғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мектеп бухгалтері бюджеттен 76 млн теңге жымқырғаны үшін 7 жылға сотталды
10:45, 28 шілде 2023
Мектеп бухгалтері бюджеттен 76 млн теңге жымқырғаны үшін 7 жылға сотталды
Астанадағы мектептердің бірінен есепшілер 130 миллион теңге ұрлап кеткен
11:47, 30 сәуір 2024
Астанадағы мектептердің бірінен есепшілер 130 миллион теңге ұрлап кеткен
4 үй, автокөлік және 40 млн теңге: Қазақстанның ірі университеттерінің біріндегі жымқыру схемасы әшкереленді
11:08, 19 қаңтар 2026
4 үй, автокөлік және 40 млн теңге: Қазақстанның ірі университеттерінің біріндегі жымқыру схемасы әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
14:44, Бүгін
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
14:29, Бүгін
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
14:14, Бүгін
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Бүгін
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: