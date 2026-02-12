118 миллион теңге құмар ойынға және жаңа автокөлікке кеткен: Қазақстандағы ірі жымқыру оқиғасы
Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметінің алдын ала мәліметіне сәйкес, кәсіпорынның есепшісі құмар ойынға тәуелді бола отырып, мекеме қаражатын ойын тігетін кеңседе заңсыз пайдаланған.
Сондай-ақ күдікті жымқырылған қаражатқа жаңа автокөлік сатып алған.
"Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 118 миллион теңгені құрады", — деп мәлімдеді Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Аталған дерек бойынша бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде заңсыз иемдену фактісімен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабы 4-бөлігінің 2-тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеуді арнайы прокурорлар жүргізіп жатыр.
Соттың санкциясымен күдікті тергеу изоляторына қамалды. Автокөлікке тыйым салынды.
Тергеп-тексеру барысы туралы өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
