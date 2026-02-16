#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Оқиғалар

Алматы қаласының орталығында мейрамхананың жазғы террасасы сүрілді

Алматы қаласының орталығында сот шешімімен мейрамхананың жазғы террасасы сүрілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 10:18 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласының орталығында сот шешімімен мейрамхананың жазғы террасасы сүрілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 16 ақпанда, Алматы қаласының әкімдігі мәлімдеді.

Қажымұқан көшесі, 37 мекенжайында рұқсат құжаттарынсыз салынған нысан анықталған болатын. Заңбұзушылық жоспардан тыс тексеру барысында белгілі болды. Нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар сот қарауына жолданды. Алматы қаласының әкімдігі

2025 жылы 12 тамызда Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты заңсыз жазғы алаңды бұзу туралы талап-арызды толық қанағаттандырды.

Сот шешімін орындау мақсатында нысанды бұзу жұмыстары меншік иесі тарапынан жүзеге асырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Баста Ташкенттегі концертіне уақытында жете алмай, шоуды кейінге қалдырды
10:38, Бүгін
Баста Ташкенттегі концертіне уақытында жете алмай, шоуды кейінге қалдырды
Алматыда сот шешімімен мейрамхананың жазғы террасасы бұзылады
23:31, 12 мамыр 2023
Алматыда сот шешімімен мейрамхананың жазғы террасасы бұзылады
Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды
17:11, 17 қазан 2025
Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Бүгін
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Бүгін
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Бүгін
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Бүгін
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: