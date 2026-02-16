Алматы қаласының орталығында мейрамхананың жазғы террасасы сүрілді
Алматы қаласының орталығында сот шешімімен мейрамхананың жазғы террасасы сүрілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 16 ақпанда, Алматы қаласының әкімдігі мәлімдеді.
Қажымұқан көшесі, 37 мекенжайында рұқсат құжаттарынсыз салынған нысан анықталған болатын. Заңбұзушылық жоспардан тыс тексеру барысында белгілі болды. Нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар сот қарауына жолданды. Алматы қаласының әкімдігі
2025 жылы 12 тамызда Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты заңсыз жазғы алаңды бұзу туралы талап-арызды толық қанағаттандырды.
Сот шешімін орындау мақсатында нысанды бұзу жұмыстары меншік иесі тарапынан жүзеге асырылды.
