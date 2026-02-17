17 ақпандағы саудада доллар 490 теңгеден төмен түсті
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 17 ақпанда сағат 15:30-та шетел валютасы бойынша күнделікті сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 489,99 теңге болды, бұл бұрынғыдан 1,91 теңгеге төмен.
Ресей рублі бағамы 6,39 теңге (-0,02) деңгейіне төмендеді.
Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілмеді.
Ақша айырбастау пунктеріндегі бағамдар:
- Доллар: сатып алу/сату – 491,4–493,7 теңге
- Евро: 580,3–584,9 теңге
- Рубль: 6,37–6,48 теңге
Мұнай бағасы:
17 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы әртүрлі бағытта өзгерді.
Brent маркалы мұнайдың сәуірлік фьючерсі 68,01 АҚШ доллары/баррель деңгейіне түсті, бұл бір күндік көрсеткіштен шамамен 1% төмендеу.
Ал WTI маркалы мұнайдың сәуірлік жеткізілуі керісінше 0,4% өсіп, 62,97 АҚШ доллары/баррель болды.
Таңертең Ұлттық банк бекіткен ресми бағам: доллар – 491,97 теңге, евро – 583,77 теңге, рубль – 6,39 теңге.
