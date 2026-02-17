#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Оқиғалар

17 ақпандағы саудада доллар 490 теңгеден төмен түсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 15:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 17 ақпанда сағат 15:30-та шетел валютасы бойынша күнделікті сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 489,99 теңге болды, бұл бұрынғыдан 1,91 теңгеге төмен.

Ресей рублі бағамы 6,39 теңге (-0,02) деңгейіне төмендеді.

Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілмеді.

Ақша айырбастау пунктеріндегі бағамдар:

  • Доллар: сатып алу/сату – 491,4–493,7 теңге
  • Евро: 580,3–584,9 теңге
  • Рубль: 6,37–6,48 теңге

Мұнай бағасы:

17 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы әртүрлі бағытта өзгерді.

Brent маркалы мұнайдың сәуірлік фьючерсі 68,01 АҚШ доллары/баррель деңгейіне түсті, бұл бір күндік көрсеткіштен шамамен 1% төмендеу.

Ал WTI маркалы мұнайдың сәуірлік жеткізілуі керісінше 0,4% өсіп, 62,97 АҚШ доллары/баррель болды.

Таңертең Ұлттық банк бекіткен ресми бағам: доллар – 491,97 теңге, евро – 583,77 теңге, рубль – 6,39 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров үлкен тұғырда сынға түсті
17:08, Бүгін
Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров үлкен тұғырда сынға түсті
25 ақпандағы саудада доллар тағы да 500 теңгеден төмен түсті
16:16, 25 ақпан 2025
25 ақпандағы саудада доллар тағы да 500 теңгеден төмен түсті
Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті
16:13, 02 ақпан 2026
Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: