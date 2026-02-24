#Референдум-2026
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық референдум комиссиясының төрағасын қабылдады

Мемлекет басшысы Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады Қасым-Жомарт Тоқаевқа республикалық референдумды ұйымдастыру және дайындық жұмыстары туралы мәлімет берілді. Президент референдумды өткізу барысында ашықтыққа, заңдылыққа және барлық азаматқа тең жағдай жасау қажет екеніне баса назар аударды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 13:21 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 24 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Ақпаратқа сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа республикалық референдумды ұйымдастыру және дайындық жұмыстары туралы мәлімет берілді.

Президент референдумды өткізу барысында ашықтыққа, заңдылыққа және барлық азаматқа тең жағдай жасау қажет екеніне баса назар аударды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
