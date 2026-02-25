#Референдум-2026
Оқиғалар

Семейде сталкерге сот үкімі шықты

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 13:17 Фото: Zakon.kz
Семей қаласында сот бірнеше ай бойы әйелді оның бірнеше рет бас тартқанына қарамастан аңдыған 31 жастағы ер адамға қатысты қылмыстық істі қарады.

Іс материалдарына сәйкес, айыпталушы төрт ай бойы жәбірленушіге жүйелі түрде хабарламалар жазып, қоңырау шалған, оның үйі мен жұмыс орнына барған, сондай-ақ туыстары арқылы ықпал етуге тырысқан.

Мессенджерлерде бұғатталғанына және абоненттік нөмірлері ауыстырылғанына қарамастан, ер адам байланыс орнатуға тырысуды тоқтатпаған.

Осылайша жәбірленушіге психологиялық қысым көрсеткен. Қудалау фактілері тіркелгеннен кейін қылмыстық іс бір тәулік ішінде сотқа жолданды.

Сот талқылауы барысында айыпталушының кінәсі дәлелденді. Сот оны ҚР Қылмыстық кодексінің 115-1-бабы бойынша кінәлі деп танып, 100 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасын тағайындады. Сонымен қатар, оның мінез-құлқына 10 ай мерзімге ерекше талаптар белгіленді.

Құқық қорғау органдары маза бермей қудалау мен психологиялық қысымның қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін екенін еске салады және азаматтарға өз құқықтарын қорғау үшін уақытылы жүгінуге кеңес береді.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
