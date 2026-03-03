Шымкентте жаңа Конституцияны қолдауға арналған мурал салынды
Нұрсәт-2 шағын ауданындағы №17 үйге салынған туындының биіктігі 14 метрді, ал, ені 10 метрді құрайды.
"Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" жалпыұлттық коалициясының қолдауымен салынған жаңа мурал – еліміздегі саяси жаңғыру үдерістерінің, әділетті қоғам құру жолындағы батыл қадамдардың көркем бейнесі.
Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі
Онда Конституциялық реформаның мәні, халық еркі мен бірлігінің маңызы, заң үстемдігі мен азаматтық жауапкершілік идеялары заманауи көркемдік тәсілдер арқылы айшықталған.
Айта кетейік, Жаңа Конституция жобасы елдің дамуындағы іргелі мәселелерді қамтып, мемлекеттілікті нығайтуға және құқықтық жүйені жетілдіруге бағытталған.
Аталған құжатты қабылдау бойынша республикалық референдум 2026 жылғы 15 наурызда өтеді.