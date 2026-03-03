#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Оқиғалар

Абай облысында 6 ауданды су басу қаупі бар

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 14:54 Фото: primeminister.kz
Абай облысында 6 аудан су тасқыны қаупі жоғары аумақта тұр.

Бұл туралы Қазгидромет мекемесінің облыстық филиалы хабарлады.

Мамандардың мәліметінше, Ақсуат, Аягөз, Бесқарағай, Бородулиха, Жарма және Көкпекті ауданы ерекше бақылауға алынған, деп жазады qazaqstan.tv.

Бірқатар ауданда тоң қалыңдығы 105 – 136 сантиметрге дейін жеткен.

Сондықтан қар күрт ерісе, ылғал жерге сіңбей, тасқын туындауы мүмкін.

Оның үстіне кей жерде жазықтың өзінде қар жарты метрден асады.

Сондықтан алдын ала арықтар тазаланып, жол бойындағы суағарлар мен көпірлер аршылып жатыр.

Елді мекендерден 300 мың текше метрден астам қар шығарылған

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
