Оқиғалар

Астанада полиция заңсыз ет өнімдерінің айналымын тоқтатты

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 12:10 Фото: Zakon.kz
Елордада шығу тегі мен сапасы белгісіз ет өнімдерін заңсыз өткізу фактілерінің жолын кесу бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда.

"Мал ұрлығы" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері сауда орындарына жеткізілетін еттің заңды шығу тегін анықтау және оның ветеринариялық-санитариялық талаптарға сәйкестігін тексеру мақсатында рейдтік және тексеру шараларын жүргізуде.

Жүргізіліп жатқан жұмыстардың негізгі мақсаты – тұрғындардың денсаулығын қорғау және қаланың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өткізілген іс-шаралар барысында антисанитариялық жағдайда мал сойылып, ветеринариялық бақылаусыз және тиісті ілеспе құжаттарсыз ет өнімдері сатылымға шығарылған бірнеше жасырын цех анықталды.

Заңсыз айналымнан барлығы шамамен 3 мың тонна ет өнімі тәркіленіп, "Астана-Ветсервис" ШЖҚ МКК мамандарымен бірлесіп белгіленген тәртіппен жойылды. Сонымен қатар жеке тұрғын үйлердің бірінің ауласындағы шаруашылық құрылыстарында заңсыз жасырын цех анықталды.

Онда ешқандай рұқсат құжаттарынсыз және міндетті ветеринариялық бақылаудан өтпеген ет өнімдерін өңдеу, сақтау және сату жұмыстары жүргізілген. Тексеру барысында ет өңдеуге арналған жабдықтар, сондай-ақ ветеринариялық құжаттары жоқ ірі және ұсақ мүйізді малдың 60 басы, малдың тұтас еті, тұяқтары және басқа да ет қалдықтары табылды.

Аталған фактілер бойынша тексеру шаралары жүргізілуде. Қатысы бар тұлғалар анықталып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Полиция азаматтарға ет өнімдерін сатып алу кезінде оның заңды шығу тегін растайтын ілеспе құжаттарға, ветеринариялық анықтамалар мен таңбалауға міндетті түрде назар аударуды ескертеді. Рұқсат құжаттарынсыз өнімді өткізу заң бойынша жауапкершілікке әкеледі.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада заңсыз ет сатқандар әшкереленді
13:30, 19 қараша 2025
Астанада заңсыз ет сатқандар әшкереленді
Астанада жасырын ет өндірісі әшкереленді
14:57, 04 наурыз 2026
Астанада жасырын ет өндірісі әшкереленді
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
09:31, 18 қыркүйек 2025
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Оқи отырыңыз
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Бүгін
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Бүгін
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Бүгін
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
12:18, Бүгін
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
