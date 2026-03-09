Щучинскідегі дәмханадағы жарылыс: ауруханаға түскендердің екеуі қайтыс болды
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, дәрігерлердің салған барлық күш-жігеріне қарамастан Щучинск қаласындағы жарылыстан зардап шеккен тағы екі ауыр науқас қайтыс болды.
"8 наурызда "Авиценна-Бурабай" стационарының жан сақтау бөліміндегі науқас қайтыс болды, ал 9 наурызда Көкшетаудағы Ақмола облыстық көпсалалы ауруханасында емделіп жатқан тағы бір науқас та жан тапсырды", – деді басқармадан.
Ақмола облысының дәрігерлері зардап шеккендердің өмірі үшін күресті жалғастыруда, барлық медициналық, кадрлық және техникалық ресурстарды тарта отырып, медициналық көмек толық көлемде көрсетілуде.
26 ақпанда Щучинск қаласында бір қабатты дәмханада газ-ауа қоспасының жиналуынан жарылыс болып, арты өртке ұласты. Салдарынан 28 адам зардап шегіп, 7 адам қаза тапты. Зардап шеккендердің төртеуі Бурабай аудандық ауруханасының жан сақтау бөліміне жатқызылды, алтауы Көкшетау облыстық көпсалалы ауруханасына жеткізілді. Барлығының жағдайы ауыр деп бағаланады. Жарылыс кезінде қаза тапқандардың алты отбасына өтемақы ретінде 4 миллион теңге берілді.