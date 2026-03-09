#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Дзюдодан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Еуропа кубогының үздігі атанды

Дзюдо, Қазақстан жасөспірімдер құрамасы, Анталия, Еуропа кубогы, І-орын, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 13:58 Сурет: Қазақстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметі
Түркия астанасында дзюдодан жасөспірімдер арасындағы Еуропа кубогы өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы аталған жарыста өте табысты өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметінің мәліметінше, екі күнге созылған жарыста қазақстандықтар 6 алтын, 3 күміс және 7 қола медаль жеңіп алды.

Осылайша, Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте І-орынға ие болды.

Атап айтқанда, Бекарыс Құдайберген (-50 кг), Баубек Ахмет (-60 кг), Бекали Еркен (-73 кг), Әділжан Жаудинов (+90 кг), Фатима Сұпығалиева (-52 кг), Інжу Жұмажан (-57 кг) өз салмақ дәрежелері бойынша чемпион атанды.

Сондай-ақ Расулхан Ғабит (-60 кг), Еркеназ Сембек (-57 кг), Тоғжан Төлеубай (+70 кг) күміс медаль иеленді.

Ал Әділжан Нұрбекен (-50 кг), Ерік Үсенов (-66 кг), Нұралы Мәулетхан (-73 кг), Шыңғыс Қонысбек (-90 кг), Ердәулет Жұмабай (+90 кг), Адия Жұмахмет (-40 кг), Зере Талғатқызы (-48 кг) қоладан медаль тағынды.

Жасөспірімдер додасына 21 елден 550 дзюдошы қатысып, бақ сынады.

Сурет: Қазақстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметі

Бұған дейін конькимен жүгіруші Надежда Морозова Нидерландтағы әлем чемпионатында үздік ондыққа енгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Дзюдодан жасөспірімдер арасында өткен Еуропа кубогында Қазақстан бірінші орынға ие болды
20:19, 25 қараша 2024
Дзюдодан жасөспірімдер арасында өткен Еуропа кубогында Қазақстан бірінші орынға ие болды
Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алты медаль жеңіп алды
17:07, 22 сәуір 2025
Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алты медаль жеңіп алды
Дэвис кубогы: Қазақстан жасөспірімдер құрамасы әлемнің төрт дүркін чемпионын ұтты
12:23, 14 қараша 2024
Дэвис кубогы: Қазақстан жасөспірімдер құрамасы әлемнің төрт дүркін чемпионын ұтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Судья сам понял, что зря остановил бой": Нургожай отверг подозрения в нечестном приёме
20:03, Бүгін
"Судья сам понял, что зря остановил бой": Нургожай отверг подозрения в нечестном приёме
Казахстанский боец прокомментировал победу над бразильцем на UFC 326
19:41, Бүгін
Казахстанский боец прокомментировал победу над бразильцем на UFC 326
Максим Самородов забил гол в ворота "Локомотива" (видео)
19:12, Бүгін
Максим Самородов забил гол в ворота "Локомотива" (видео)
Фрэнсис Нганну узнал имя соперника и дату следующего боя по ММА
19:02, Бүгін
Фрэнсис Нганну узнал имя соперника и дату следующего боя по ММА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: