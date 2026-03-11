#Референдум-2026
Оқиғалар

Үлестік құрылыс саласындағы қызметтер электронды форматқа көшіріледі

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 10:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсат беру қағидаларына өзгерістер енгізу туралы бұйрық жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, бұйрық жобасында:

  • мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне өзгеріс енгізу;
  • мемлекеттік қызметті толықтай электронды форматта, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу жөніндегі Qazreestr ақпараттық жүйесі арқылы көрсетуге көшу қарастырылған.

Министрліктің пікірінше, бұл қадам үлестік құрылыс саласындағы барлық мемлекеттік қызметтерді Qazreestr ақпараттық жүйесінде шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы заңға тәуелді нормативтік-құқықтық актілерді "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сәулет, қала құрылысы және құрылыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңдарға сәйкестендіру жоспарланып отыр.

Құжат 25 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
