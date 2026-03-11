#Референдум-2026
Оқиғалар

Астанада екінші ауысым оқушылары үшін сабақтар тоқтатылды

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 13:54 Фото: akorda.kz
Астанадағы нашар ауа райына байланысты екінші ауысым оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқытуға көшірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін бұл туралы астаналық Білім басқармасы мәлімдеді:

"Ауа райының күрт нашарлауына (желдің күшеюіне) байланысты 2026 жылғы 11 наурыздан бастап 0-11 (12) сынып оқушылары және 9 сынып негізінде оқитын колледждердің 1-2 курс студенттері екінші ауысымда қашықтықтан оқыту форматына өтеді".

Бұған дейін Астанада бірінші ауысым оқушылары мен колледж студенттері де қашықтан оқытуға көшірілгені хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
15 наурызда Астанада автобустармен тегін жүруге болады
14:21, Бүгін
15 наурызда Астанада автобустармен тегін жүруге болады
Семей қаласының оқушылары мен студенттері қашықтан оқуға жіберілді
09:18, 28 желтоқсан 2023
Семей қаласының оқушылары мен студенттері қашықтан оқуға жіберілді
Астанада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтықтан оқытуға көшірілді
11:09, 14 ақпан 2024
Астанада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтықтан оқытуға көшірілді
