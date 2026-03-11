Астанада екінші ауысым оқушылары үшін сабақтар тоқтатылды
Фото: akorda.kz
Астанадағы нашар ауа райына байланысты екінші ауысым оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқытуға көшірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін бұл туралы астаналық Білім басқармасы мәлімдеді:
"Ауа райының күрт нашарлауына (желдің күшеюіне) байланысты 2026 жылғы 11 наурыздан бастап 0-11 (12) сынып оқушылары және 9 сынып негізінде оқитын колледждердің 1-2 курс студенттері екінші ауысымда қашықтықтан оқыту форматына өтеді".
Бұған дейін Астанада бірінші ауысым оқушылары мен колледж студенттері де қашықтан оқытуға көшірілгені хабарланған еді.
