Оқиғалар

Қазақстандықтар референдумға үгіт кезінде заң бұзды – қанша факт тіркелді

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 наурызда Мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Искаков Орталық сайлау комиссиясының отырысында референдумға үгіт барысында анықталған бұзушылықтар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның сөзінше, мониторинг жүргізу барысында заңнаманы бұзу бойынша 26 факт анықталған.

"Олардың ішінде 24 бұзушылық онлайн-платформалардың пайдаланушылары тарапынан, ал 2 бұзушылық интернет-платформалардың пайдаланушылары тарапынан жасалды. Барлық анықталған бұзушылықтар қоғамдық пікірді зерттеу сауалнамасын жүргізумен байланысты", – деді Искаков.

Вице-министр бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне үндеу жасады:

"Бүгінгі күні бізде сауалнама жүргізу талаптарының сақталмауы бойынша бұзушылықтар бар. Бұл ақпарат Бас прокуратураға жолданды. Сонымен қатар, онлайн-платформаларда үгіт жүргізу кезінде заңнаманы бұзу бойынша 54 факт анықталды. Мәліметтер Ішкі істер министрлігіне берілді", – деді ол.

Ол сондай-ақ дәстүрлі БАҚ-та бұзушылықтар тіркелмегенін атап өтті.

Бұған дейін ОСК "тыныштық күні" ережелерін еске салған болатын.

Оқи отырыңыз
