#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстандағы референдумға қатысқандар саны: сағат 10:00 жағдай

15.03.2026 10:23 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15 наурызда Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) жаңа Конституция бойынша республикалық референдумға қатысқан қазақстандықтардың санын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәліметтер Астана уақытымен сағат 10:00 жағдайына сәйкес.

ОСК мүшесі Ляззат Сүйіндік мәлімдегендей, бюллетеньдер 2 393 844 азаматқа берілген, бұл тізімдерге енгізілген жалпы азаматтар санының 19,21%-ын құрайды.

Өңірлер бойынша:

  • Абай облысы – 17,98%
  • Ақмола облысы – 19,82%
  • Ақтөбе облысы – 21,80%
  • Алматы облысы – 18,10%
  • Атырау облысы – 19,44%
  • Батыс Қазақстан облысы – 18,8%
  • Жамбыл облысы – 18,49%
  • Жетісу облысы – 21,01%
  • Қарағанды облысы – 26,64%
  • Қостанай облысы – 19,24%
  • Қызылорда облысы – 24,02%
  • Маңғыстау облысы – 18,53%
  • Павлодар облысы – 16,36%
  • Солтүстік Қазақстан облысы – 18,72%
  • Түркістан облысы – 21,21%
  • Ұлытау облысы – 20,31%
  • Шығыс Қазақстан облысы – 20,64%
  • Астана – 20,68%
  • Алматы – 9,54%
  • Шымкент – 21,36%

Келесі дауыс беру белсенділігі туралы мәлімет сағат 12:00-де жарияланатын болады.

Айта кетейік, 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда Конституциялық реформа бойынша республикалық референдум басталды. ОСК елдегі ашылған дауыс беру учаскелерінің санын хабарлады.

Бұған дейін Мәдениет және ақпарат министрлігі референдумға үгіт жүргізу кезінде анықталған бұзушылықтар туралы хабарлаған болатын. Сонымен қатар, ОСК алдын ала бюллетеньдер тарату жөніндегі қауесеттерге түсініктеме берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: