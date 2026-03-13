Оқиғалар

Атырауда жоғары сынып оқушысы 12 жастағы қызға пышақпен шабуыл жасады

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 22:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Атырау қаласындағы мектептердің бірінде төтенше жағдай орын алды. Оқушы қыз балаға пышақ жарақатын салған, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Алдын ала мәлімет бойынша, жоғары сынып оқушысы оқу орнының дәлізінде 12 жастағы оқушы қызға пышақпен шабуыл жасаған. Қыз бірнеше жерінен жарақаттанып, облыстық балалар ауруханасына жеткізілген.

Полицияның мәліметінше, күдікті ұсталып, ата-анасымен бірге полиция бөліміне жеткізілген.

"Барлық процессуалдық әрекеттер оның заңды өкілдерінің қатысуымен жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері қажетті тергеу амалдарын жүргізуде. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды", – деп хабарлады полиция.

Сондай-ақ жасөспірімнің ата-анасы бала тәрбиесіне қатысты міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылатыны атап өтілді.

Зардап шеккен қызға қажетті медициналық көмек дер кезінде көрсетілген. Алғашқы тексеруден өтіп, шұғыл медициналық көмек алғаннан кейін ол әрі қарай бақылау және ем алу үшін Атырау облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы орташа ауыр, тұрақты деп бағалануда.

"Ол медициналық мамандардың тұрақты бақылауында және қажетті медициналық көмектің толық көлемін алып жатыр. Медициналық көмек қолданыстағы клиникалық хаттамаларға сәйкес толық көрсетілуде. Жағдай бақылауда", – деп хабарлады Атырау облысының денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматы облысында сатушылардың көзінше Changan автокөлігін ұрлап кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Павлодарда мектеп оқушысы сыныптасы мен мұғалімін пышақпен жаралады
15:00, 13 мамыр 2024
15:00, 13 мамыр 2024
Павлодарда мектеп оқушысы сыныптасы мен мұғалімін пышақпен жаралады
Сегізінші сынып оқушысы мектепке өрт қойып, сыныптастарына балғамен шабуыл жасаған
12:37, 05 ақпан 2026
12:37, 05 ақпан 2026
Сегізінші сынып оқушысы мектепке өрт қойып, сыныптастарына балғамен шабуыл жасаған
Атырау полициясы азаматтық әйеліне пышақпен шабуыл жасаған ер адамды іздеуде
12:23, 17 маусым 2024
12:23, 17 маусым 2024
Атырау полициясы азаматтық әйеліне пышақпен шабуыл жасаған ер адамды іздеуде
Трамп заявил о желании увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым
01:45, 14 наурыз 2026
01:45, 14 наурыз 2026
Трамп заявил о желании увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым
Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Тунисе
01:11, 14 наурыз 2026
01:11, 14 наурыз 2026
Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Тунисе
Экс-тренер "Астаны" может возглавить турецкий клуб
00:42, 14 наурыз 2026
00:42, 14 наурыз 2026
Экс-тренер "Астаны" может возглавить турецкий клуб
Жанибек Алимханулы определился со следующим соперником и раскрыл планы
00:12, 14 наурыз 2026
00:12, 14 наурыз 2026
Жанибек Алимханулы определился со следующим соперником и раскрыл планы
