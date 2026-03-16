Шымкентте қолайсыз ауа райы күтіледі: қатты жел мен тұман туралы ескерту жасалды
Шымкент қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі қала тұрғындарына ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ауа райының өзгеруі шымкенттіктердің күнделікті өмір ырғағына әсер етті. Әдетте наурыз айының ортасында қалада көктемге тән жылы ауа райы қалыптасатын болса, биыл табиғат тосын мінез танытып отыр.
"Қазгидромет" РМК-ның мәліметінше, 2026 жылғы 16 наурызда Шымкентте түнде және таңертең тұман күтіледі. Сонымен қатар желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетуі мүмкін.
"Ауа райының қолайсыздығына байланысты тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтап, барынша сақ болу ұсынылады", – делінген Шымкент қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның басым бөлігінде қолайсыз ауа райы күтілетінін мәлімдеген болатын.
