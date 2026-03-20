#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Оқиғалар

Астана ауруханасында көз жұмған жасөспірімнің ісі сотта қаралып жатыр

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
Астана ауруханасында көз жұмған жасөспірімнің ісі сотта қаралып жатыр. Қайғылы оқиға 2024 жылдың шілде айында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Almaty.tv дерегіне сүйенсек, екі жыл бұрын Астанадағы №2 қалалық балалар ауруханасында хирургтар 13 жастағы жасөспірімнің мұрнындағы ісікті алу үшін операция жасаған. Алайда Семейден ем іздеп келген Әділхан ота үстінде көз жұмған. Алғашында дәрігерлер оның өлімін анестезияға кері әсермен байланыстырып, "қатерлі гипертермия" деген диагноз қойған. Сондай-ақ бұл дерттің 15–20 мың адамның бірінде ғана кездесетін сирек жағдай екенін түсіндірген. Дегенмен баланың ата-анасы бұл қорытындымен келіспей, медициналық сараптама жасатқан. Олардың айтуынша, нәтиже дәрігерлер қойған диагнозбен мүлдем сәйкес келмепті. Қорытындыға сәйкес, жасөспірім көп мөлшерде қан жоғалтып, соның салдарынан тұншығып, яғни механикалық асфиксиядан қайтыс болғаны көрсетілген.

"Жолдасым екеуміз ғана қалдық, жалғыз баламыз еді, айырылып қалдық. Баламыз қайта тірілмейді, бірақ басқа баланың басында қайталанбасын, мен содан қорқамын. Сондықтан әділ шешім шығады деп ойлаймын", – деді марқұмның анасы Әлия Әбілдинова.

Ал айыпталушы тарап өкілдері сот отырысында сараптама нәтижесімен келіспейтінін мәлімдеді. Осыған байланысты адвокат Ерлан Ғазымжанов сараптама жүргізген маманды қайта шақырып, сұрақ-жауап алуды сұраған. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырмады. Мемлекеттік айыптаушы да сараптама жасаған маманды қайта шақырудың қажеті жоқ екенін атап өтіп, айыпталушы тараптың кінәсі толық дәлелденді деп пікір білді.

"Сотта зерттелген барлық дәлелдерге сүйене отырып, айыпталушы Темірғалиевтің Қылмыстық кодекстің 317-бабының 3-бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны дәлелденді деп айтуға болады", – деді мемлекеттік айыптаушы Азат Барболов.

Бұған дейін Павлодарда науқастардың шақыруына барған фельдшер оларды алдап, ақша жымқырып келгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шерзаттың ісі: ағайынды Тоқтаубаевтардың кішісі сотта жауап берді
Kaspi банкке шабуыл жасады деп айыпталған ер адам сотта тың мәліметтерді алға тартты
18:11, 15 қыркүйек 2023
Kaspi банкке шабуыл жасады деп айыпталған ер адам сотта тың мәліметтерді алға тартты
Ұрып-соғып, бітімге келді: Рахат Тұрлыхановтың ісі сотта қайта қаралады
12:23, 12 қаңтар 2024
Ұрып-соғып, бітімге келді: Рахат Тұрлыхановтың ісі сотта қайта қаралады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Бүгін
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Бүгін
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Бүгін
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: