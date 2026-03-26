#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Оқиғалар

Алматыда 380 мың шаршы метрден астам аумаққа гүл егіледі

2026 жылы &quot;Eco Almaty&quot; ЖШС қаланы гүл екпелерімен көгалдандыру және безендіру жұмыстарына бақылау жүргізеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 15:43 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылы "Eco Almaty" ЖШС қаланы гүл екпелерімен көгалдандыру және безендіру жұмыстарына бақылау жүргізеді.

Мекеменің мәліметінше, 387 мың шаршы метр аумақты гүлмен безендіру жоспарланып отыр. Оның ішінде: 107 мың шаршы метр жерге біржылдық гүлдер, 280 мың шаршы метр жерге көпжылдық гүлдер мен бұталар және 116 мың шаршы метр аумаққа раушан гүлдері егіледі.

2025 жылмен салыстырғанда гүлзарлар аумағы 77%-ға ұлғаяды.

Маусымға дайындық аясында Eco Almaty жылыжайда гүл өсіретін жергілікті кәсіпкерлермен тығыз жұмыс жүргізіп келеді. Сарапшы-агрономдар Алматының континенттік климатына бейімделген гүл түрлерін таңдап отыр. Қаланы көгалдандыру барысында сальвия, тагетес, агератум және альтернантера сынды ыстыққа төзімді өсімдіктер қолданылады. Бұл гүлдер жергілікті ауа райына жақсы бейімделген әрі жазғы аптапқа төзімді.

Көктемгі маусымға дайындық қыс айларынан басталып, үздіксіз жалғасады. Дәстүр бойынша көгалдандыру маусымы ерте көктемгі гүл егуден басталады. Наурыз мейрамы қарсаңында қала примулалармен безендіріліп, мерекелік атмосфера қалыптасты.

Маусым бойы Алматының барлық ауданында кілем үлгісіндегі гүл композициялары, сондай-ақ саябақтар мен скверлердегі жаңартылған гүлзарлар қала келбетін көркейтіп, тұрғындар мен қонақтарға ерекше көңіл күй сыйлайды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
