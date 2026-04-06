Блогерге қоршау арқылы 15 млн теңге берілген: сот үкім шығарды
Бұл туралы 2026 жылғы 6 сәуірде соттың баспасөз қызметі таратқан хабарламада айтылды:
Қостанай облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Қарабалық ауданының тұрғыны С. – ға қатысты аса ірі мөлшерде жасалған қорқытып алу бойынша қылмыстық істі қарады (ҚР ҚК 194-бабының 4-бөлігі 2-тармағы).
Сотта 2025 жылғы ақпанда С. ЖШС-ге тиесілі құстың өлігі мен жарамсыз құстың шығарылуына куә болғаны анықталды.
Мұндай әрекеттер санитарлық нормалар мен биологиялық қалдықтарды кәдеге жарату ережелерін бұзатынын біліп, ол ұялы телефонының камерасына видео түсіріп, оны YouTube арнасына жариялады.Осы жарияланымның негізінде өкілетті органдар тарапынан тексерістер жүргізілді және ЖШС әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Содан кейін сотталушы С. ЖШС өкілімен әңгіме барысында ЖШС қызметі туралы осындай мазмұндағы бірқатар бейнежазбалар бар екенін ашық мәлімдеп және "Shacman" автомобилін немесе 20 000 000 теңге мөлшеріндегі ақшалай қаражатты беру арқылы сыйақы алу мәселесін реттеуді ұсынған.ЖШС тиісті өтінішпен құқық қорғау органдарына жүгінді.
Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу барысында С. ақшаны беру орны мен тәсілін көрсетіп, оны өз ауласының қоршауына лақтыруды ұсынды. Сол күні ЖШС өкілі С. үйінің қоршауы арқылы 15 000 000 теңге көлемінде ақшалай қаражат берді.
Тараптардың ұстанымы:
Прокурор сотталушыға 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды өтінді.Жәбірленуші тарап прокурордың ұстанымын қолдады.
Сотталушы сотта кінәсін мойындаған жоқ.Қорғаушы тарап ақтау үкімін шығаруды өтінді.
Жаза бойынша:
ҚК-нің 194-бабының 4-бөлігінің санкциясы мүлкі тәркіленіп, жеті жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге айыру түріндегі баламасыз жазаны көздейді.Жаза тағайындау кезінде сот сотталушының жас баласы бар екенін қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар ретінде таныды.
Сот қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайларды анықтаған жоқ.
Жасалған әрекеттердің жеке басын, сипатын және қоғамға қауіптілік дәрежесін, іс бойынша барлық мән-жайларды ескере отырып, сот сотталушы С.-ға 7 жыл 6 ай мерзімге, орташа қауіпсіз қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтей отырып, бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады.
Үкім заңды күшіне енген жоқ