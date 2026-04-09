Абай облысында танысына сенген тұрғын жарты млн теңгесінен айырылды
Танысына сенген Аягөз ауданының 41 жастағы тұрғыны күтпеген жерден жарты млн теңгеге жуық қарызға кірді.
Тергеу мәліметтері бойынша, 2025 жылдың қараша айында Жетісу облысының 39 жастағы тұрғыны жұмысқа орналастыруға көмектесемін деп уәде беріп, жәбірленушінің телефонын пайдаланып, оның атына онлайн несие рәсімдеген.
Келтірілген шығын көлемі 499 850 теңгені құрады. Тергеу барысында күдікті анықталып, оның әрекеттері алаяқтық бабымен сараланды.
Құқық қорғау органдары ескертеді: тіпті таныс адамдарға да ұялы телефондар мен жеке деректерді бермеңіздер.
Қазіргі онлайн қызметтер бірнеше минут ішінде несие рәсімдеуге мүмкіндік береді, және мұны алаяқтар жиі пайдалануда.
