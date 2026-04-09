ЛГБТ насихатына қатысты қанша қазақстандық жауапқа тартылды – Мәдениет министрлігінің жауабы
Фото: pexels
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 9 сәуірде ЛГБТ насихатына тыйым салу нормалары қалай іске асырылып жатқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер оған ЛГБТ насихаты үшін қазірге дейін жауапқа тартылған адам бар ма деп сұрады.
"Жоқ, ешкім жауапқа тартылған жоқ. Бұл жағдайда біз Мәдениет және ақпарат министрлігінің құқықтық мониторингі туралы айтып отырмыз. Болмағандықтан, үкіметтік емес сектор өкілдерінің кейбір алаңдаушылықтары толықтай расталмады", – деді Кочетов.
Оның айтуынша, ақпараттық кеңістікте бұл тақырыпқа байланысты ештеңе өзгермеген.
"Біз көріп отырмыз, бұл норма профилактикалық сипатта жұмыс істеді, яғни жарияланатын контентті алдын ала ойлануға мәжбүр етті. Ал құқықтық мониторинг аясында нақты жауапқа тарту фактілері болған жоқ", – деп қосты вице-министр.
Айта кетейік, 2025 жылғы желтоқсанда Мемлекет басшысы ЛГБТ насихатына тыйым салу жөніндегі түзетулерді қол қойған.
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