#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Оқиғалар

БҚО-да киіктер жаппай қырылуда

Сайгак, сайгаки, сайга, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.04.2026 10:47 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Сарыөзенде қалың ақбөкен суға батып, қырылған. Оқиға Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданынан анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жетінші арна" мәліметіне сүйенсек, мамандар бұл жайтқа "қалыпты құбылыс" деген түсінік берген. Өйткені киіктің дені қыстан кейін әлсіреп қалады.

Қазір мамандар өлекселерді жинап, жойып жатыр. Осы уақытқа дейін 1600-ден астам ақбөкен қырылған. Дәл осындай үрдіс жылда қайталанады. Кей жылдары қырылған киік саны 5 мыңнан асып түседі. Дегенмен, жануарлардан сынама алынып, зертханаға жөнелтілді.

Айта кетейік, былтыр өңірде жалпы киік саны 2 млн 300 мыңға жеткен. Келесі аптада жоспарлы санақ жүргізіледі.

Бұған дейін биыл 3300-дей қандас атамекенге оралғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөз жүргізу үшін Пәкістанға келді
11:49, Бүгін
Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөз жүргізу үшін Пәкістанға келді
БҚО-да 21 адам бруцеллезге шалдыққан
09:50, 31 шілде 2023
БҚО-да 21 адам бруцеллезге шалдыққан
БҚО-да тасқын судан зардап шеккендерге көмектесуге барған құтқарушы пышақталды
10:02, 01 сәуір 2024
БҚО-да тасқын судан зардап шеккендерге көмектесуге барған құтқарушы пышақталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
13:43, Бүгін
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
13:41, Бүгін
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
13:01, Бүгін
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
12:22, Бүгін
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: