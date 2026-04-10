#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Оқиғалар

Биыл 3300-дей қандас атамекенге оралған

Фото: МИД РК
Еліміздің көші-қон саласында оң динамика бар. Әсіресе кейінгі жылдары Қытай Халық Республикасынан келетін қандастар күрт өскен.

Ұлттық статистика бюросы мен Көші-қон комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, былтыр Қытайдан 7405 азамат Қазақстанға тұрақты тұруға көшіп келіп, қандас мәртебесін алған.

Ал 2021 жылы бар болғаны 249 адам қоныстанған болатын. Қазіргі таңда Қытайдан келген қандастардың негізгі бөлігі еңбекке қабілетті жастар, деп жазады qazaqstan.tv.

Олардың үлесі 57 пайыздан асады. Денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы және шығармашылық саласының білікті мамандары бар.

15 пайызы – жоғары білімді азаматтар. Бұған дейін келген қандастар Алматы, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарына қоныстанса, қазір Астана мен Алматы қалаларына орналасып жатыр.

Шекара асып келген ағайынға баспана сатып алу үшін мемлекет тарапынан 7 миллион теңге беріледі.

Жалпы 1991 жылдан бері Қытайдан 378 мыңнан астам қазақ тарихи Отанына оралған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: