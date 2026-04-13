Мемлекет басшысы Ирак Республикасының президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ирак Республикасының президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 13 сәуірінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Низар Амидиді Ирак Республикасының президенті болып сайлануымен құттықтады.
Қазақстан президенті Ирак мемлекеті мен халқының жарқын келешегін қамтамасыз етуге бағытталған Низар Амидидің бастамаларына сәттілік тіледі.
Сондай-ақ екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы ынтымақтастықтың одан әрі дами түсетініне сенім білдірді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript