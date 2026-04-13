ШҚО-да полицейлер 4 млн теңге қарызы бар борышкерді анықтады
Белгілі болғандай, 2025 жылдың наурыз айынан бастап азамат қала тұрғыны алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарып келген, қарыз сомасы 4 миллион теңгеден асқан.
Жүргізілген іздестіру іс-шаралары барысында көші-қон қызметкерлері 61 жастағы борышкер әйелдің орналасқан жерін анықтады. Қазіргі уақытта материалдар қарызды мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдау үшін сот орындаушыларына жолданды.
Жыл басынан бері Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті іздеуде жүрген 35-тен астам борышкерді тапқан.
Полиция атқарушылық құжаттардың талаптарын орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында әкімшілік жауапкершілік көзделгенін ескертеді, сондай-ақ азаматтарды қосымша санкцияларға жол бермеу үшін өз міндеттемелерін уақытылы орындауға шақырады.