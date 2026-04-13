Оқиғалар

ШҚО-да полицейлер 4 млн теңге қарызы бар борышкерді анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 13:41 Фото: Zakon.kz
Өскемен қаласы полиция басқармасының көші-қон қызметі бөліміне жеке сот орындаушысының борышкерді іздестіру туралы қаулысы келіп түсті.

Белгілі болғандай, 2025 жылдың наурыз айынан бастап азамат қала тұрғыны алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарып келген, қарыз сомасы 4 миллион теңгеден асқан.

Жүргізілген іздестіру іс-шаралары барысында көші-қон қызметкерлері 61 жастағы борышкер әйелдің орналасқан жерін анықтады. Қазіргі уақытта материалдар қарызды мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдау үшін сот орындаушыларына жолданды.

Жыл басынан бері Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті іздеуде жүрген 35-тен астам борышкерді тапқан.

Полиция атқарушылық құжаттардың талаптарын орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында әкімшілік жауапкершілік көзделгенін ескертеді, сондай-ақ азаматтарды қосымша санкцияларға жол бермеу үшін өз міндеттемелерін уақытылы орындауға шақырады.

Оқи отырыңыз
ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтады
14:45, 09 қаңтар 2026
ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтады
ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтады
22:47, 09 қаңтар 2026
ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтады
ШҚО-да бір тәулік ішінде 5 борышкер анықталды
12:40, 12 желтоқсан 2023
ШҚО-да бір тәулік ішінде 5 борышкер анықталды
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Бүгін
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Бүгін
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Бүгін
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Бүгін
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
