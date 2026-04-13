Оқиғалар

Халықаралық іздеуде жүрген танымал блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды

Халықаралық іздеуде жүрген танымал блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 19:28 Сурет: ҚР ІІМ
ҚР ІІМ Интерпол арналары арқылы Вьетнам Социалистік Республикасының құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл нәтижесінде Камрань қаласында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін халықаралық іздеуде болған блогер Қайсар Қамзаны ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция таратқан ақпаратқа сүйенсек, блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желілерде онлайн-казинолардың жарнамалық бейнематериалдарын жүйелі түрде жариялап, пайдаланушыларды құмар ойындарға тартқан.

"Заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде күдікті 100 млн теңгеден астам көлемде заңсыз табыс тапқан. Ақша оның атына тіркелген криптовалюта әмиянына аударылып отырған".ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта оны Қазақстан Республикасына экстрадициялау мәселесі қарастырылуда.

ІІМ-де атап өткендей, шетелге жасырыну әрекеттері қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды – іздеуде жүрген әрбір адам ұсталып, Қазақстанға жеткізіледі. Бұл тек уақыт еншісіндегі мәселе.

Бұған дейін аса ірі көлемде сеніп тапсырылған қаражатты ысырап ету арқылы жымқыру фактісі бойынша күдікті ретінде танылған азаматтың Грузияда ұсталып, елге қайтарылғанын жазғанбыз

Оқи отырыңыз
Қазақстанда іздеуде жүрген екі адам Ресейде ұсталды
11:15, 02 ақпан 2025
Қазақстанда іздеуде жүрген екі адам Ресейде ұсталды
Францияда іздеуде жүрген азамат Алматыда ұсталды
12:24, 20 мамыр 2023
Францияда іздеуде жүрген азамат Алматыда ұсталды
Халықаралық іздеуде жүрген алаяқтар ұсталды
09:14, 19 қыркүйек 2024
Халықаралық іздеуде жүрген алаяқтар ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
