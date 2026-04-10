#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
479.82
559.9
6.15
Оқиғалар

Шетелге қашып кеткен күдікті елге қайтарылды: 4 млрд теңге жымқыру ісі бойынша тергеу жүріп жатыр

Фото: pexels
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Қаржылық мониторинг агенттігі Грузиядағы Қазақстан елшілігінің көмегімен Қазақстан азаматын елге экстрадициялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның 2026 жылғы 10 сәуірдегі мәліметіне сәйкес, ол аса ірі көлемде сеніп тапсырылған қаражатты ысырап ету арқылы жымқыру фактісі бойынша күдікті ретінде танылған.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті шамамен 4 миллиард теңге көлеміндегі қаржыны жымқырды деген күдікке ілінген.

Тергеу барысында аталған тұлға компания басшысы бола отырып, адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен, қаражатты ұрлау мақсатында, мемлекеттік сатып алу нормасын қолданбай, спутниктік және телекоммуникациялық жабдықты жалға алудың заңсыз шартын жасағаны анықталды.

"Қылмыстық іс-әрекеттің нәтижесінде "Транстелеком" АҚ арқылы мемлекетке 4 миллиард теңгеден астам шығын келген. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынған, осыған байланысты халықаралық іздеу жарияланған." ҚР Бас прокуратураның баспасөз қызметі

Ағымдағы жалдың наурыз айында ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Айып тағылған қылмыстар үшін қылмыстық заңнамада мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
