Оқиғалар

ШҚО-да алаяқтық жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүрген ер адам анықталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 14:55 Фото: pexels
Өскемен қаласында "Іздестіру" жедел профилактикалық іс-шарасын өткізу барысында криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері бірқатар алаяқтық әрекеттері үшін 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген 48 жастағы ер адамды ұстады.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті автокөлік сату схемалары арқылы әрекет еткен: тиімді шарттарды ұсынып, алдын ала төлем жасатып алып, көлік құралдарын беру бойынша міндеттемелерін орындамаған. Ақшаның бір бөлігін қайтара отырып, ол адамдарды мәміленің заңды екендігіне сендірген.

Алдын ала мәлімет бойынша келтірілген жалпы шығын көлемі 30 миллион теңгеден асады. Келісім-шарттарды рәсімдеу барысында қаскөй үшінші тұлғаларды тарту арқылы, олардың атына қарыз шарттарын ресімдеген.

Ақшалай қаражатты беру көбінесе нотариустардың қатысуымен жүзеге асқан. Бұған дейін ер адам алаяқтық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған.

Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. ҚР ҚК-нің "Алаяқтық" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Істің барлық мән-жайы мен қылмыстық әрекеттің қосымша эпизодтары анықталуда.

Полиция азаматтарға алаяқтықтың құрбаны болмау және өз қаражатыңызды сақтап қалу үшін кез келген қаржылық операциялар кезінде барынша мұқият болу қажеттігін ескертеді.

