Оқиғалар

Қостанай облысында 31 адамды кене шаққан

14.04.2026 09:52
Қостанай облысында соңғы екі аптада 31 адамды кене шаққан. Оның сегізі – балалар. Дені облыс орталығы мен Рудный қаласының тұрғындары.

Мамандардың айтуынша, биылғы көктем жылы болған соң, қансорғыштардан да қауіп ерте басталған. Ал медициналық көмекке жүгінгендердің арасында қауіпті дерт жұқтырғандар жоқ.

Алайда мамандар қазір жабық киініп, бас киіммен жүруге кеңес береді, деп жазады qazaqstan.tv.

Ал табиғат аясына шыққанда әрбір екі сағат сайын денені тексеріп отырған абзал.

Кене шаққан жағдайда бірден жақын жердегі емханаға жүгіну керек.

"Жеңі, балағы ұзын, ашық түсті киім киген жөн. Матасы қалың болғаны дұрыс. Қостанай облысы эндемикалық өңірге жатпайды. Санитариялық-эпидемиялық бақылау қызметі жыл сайын кенедегі вирус циркуляциясына мониторинг жүргізеді. Биыл 2 мыңға жуық кене жиналып, зерттеледі деп жоспарланып отыр." Гүлім Досымова, облыстық Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ШҚО-да 500-ге жуық адамды кене шаққан
12:57, 29 сәуір 2024
ШҚО-да 500-ге жуық адамды кене шаққан
Қостанай облысында кене шаққандар көбейді
11:19, 26 мамыр 2023
Қостанай облысында кене шаққандар көбейді
Қызылордада күн жылығалы 39 адамды кене шаққан
09:13, 11 сәуір 2025
Қызылордада күн жылығалы 39 адамды кене шаққан
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
13:55, Бүгін
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
13:37, Бүгін
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
13:19, Бүгін
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Бүгін
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
