#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Оқиғалар

Концерт билеттері: ІІМ алаяқтардың тәсілдерін атады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 09:17 Фото: Zakon.kz
15 сәуір күні таңертең Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі концерттер мен бұқаралық іс-шараларға билет сатып алу кезінде сақ болу жөнінде ұсыныстарын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, интернетте жалған хабарландырулар жиі кездеседі. Сонымен қатар, концерттер мен бұқаралық іс-шараларға билеттерді сатып алу немесе қайта сату бойынша делдалдардың күмәнді ұсыныстары да таралуда.

Алаяқтар билеттерді сатып алуда көмек ұсынады немесе оларды қымбат бағаға сатады. Одан бөлек, жалған билеттер таратуы да мүмкін.

Оларға сенген адамдар ақша аударып, соңында билетсіз қалуы ықтимал.

"Ішкі істер министрлігі азаматтарды сақ болуға шақырады және кез келген іс-шараға билеттерді тек ресми әрі тексерілген жерлерден сатып алуды ұсынады. Бейтаныс адамдарға ақша аудармаған абзал", – деді ІІМ баспасөз хатшысы Шұғыла Тұрлыбек.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен ішкі істер органдарында "102" мобильді қосымшасы, "Заң және тәртіп" сервисі және "SOS дабыл түймесі" жүйесі арқылы келіп түсетін өтініштермен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық бекітілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматы мен Алматы облысында ірі есірткі айналымы әшкереленді
Алматы мен Алматы облысында ірі есірткі айналымы әшкереленді
Алаяқтардың тұрғын үй брондау кезіндегі жаңа айласы: ІІМ ұсынымдары
Алаяқтардың тұрғын үй брондау кезіндегі жаңа айласы: ІІМ ұсынымдары
ІІМ SMS арқылы келетін маңызды ескертулерге назар аударуға шақырды
ІІМ SMS арқылы келетін маңызды ескертулерге назар аударуға шақырды
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
