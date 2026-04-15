Елордада синтетикалық есірткі сақтау дерегі әшкереленді
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, шетелде білім алып жүрген студент заңсыз жолмен табыс табуды көздеген. Жедел іс-шаралар барысында ол полиция қызметкерлерімен тексеру үшін тоқтатылған.
Жеке тінту кезінде оның күртесінің ішкі қалталарынан жасыл изолентамен оралған төрт ірі орама табылып, тәркіленді.
Орамалардың ішінде өзіне тән иісі бар ұнтақ тәрізді зат салынған қаптамалар болған.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат – жалпы салмағы 500 грамнан асатын альфа-PVP синтетикалық есірткісі екені анықталды.
Кейінгі іс-шаралар барысында күдіктінің тәуліктік жалға берілетін пәтер жалдап, онда осыған ұқсас қосымша есірткі партиясын сақтағаны белгілі болды.
Аталған пәтерден шамамен жарты келі есірткі табылып, тәркіленді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.