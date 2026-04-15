#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Елордада синтетикалық есірткі сақтау дерегі әшкереленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 14:58 Фото: Zakon.kz
Астанада есірткі заттарын сақтау және тарату күдігімен 21 жастағы жігіт ұсталды. Күдіктіден жалпы салмағы 1 келіге жуық альфа-PVP тәркіленді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, шетелде білім алып жүрген студент заңсыз жолмен табыс табуды көздеген. Жедел іс-шаралар барысында ол полиция қызметкерлерімен тексеру үшін тоқтатылған.

Жеке тінту кезінде оның күртесінің ішкі қалталарынан жасыл изолентамен оралған төрт ірі орама табылып, тәркіленді.

Орамалардың ішінде өзіне тән иісі бар ұнтақ тәрізді зат салынған қаптамалар болған.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат – жалпы салмағы 500 грамнан асатын альфа-PVP синтетикалық есірткісі екені анықталды.

Кейінгі іс-шаралар барысында күдіктінің тәуліктік жалға берілетін пәтер жалдап, онда осыған ұқсас қосымша есірткі партиясын сақтағаны белгілі болды.

Аталған пәтерден шамамен жарты келі есірткі табылып, тәркіленді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: